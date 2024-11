Atleta três-lagoense Vitória Barreto conquista vice-campeonato no arremesso de peso

Três Lagoas continua se destacando nos Jogos da Juventude Caixa, para atletas de 15 a 17 anos de idade, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que é realizado na capital da Paraíba, João Pessoa.

Desta vez, a atleta do arremesso de peso, Vitória da Silva Barreto colocou a cidade e o estado de Mato Grosso do Sul entre os melhores do Brasil, com o vice-campeonato da modalidade, com a marca de 14m43, na terça-feira (26). O primeiro lugar ficou com Edimara Alves de Jesus, do Espírito Santo, com a marca de 15,80 m.