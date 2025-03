Atraso nas aulas de projetos culturais deve-se a readequação do cronograma

A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) informou que as aulas de violão, ukulele e viola dos projetos culturais ainda não tiveram início. O atraso ocorre devido a ajustes no cronograma, mas a previsão é que as atividades comecem ainda neste mês.

Para garantir a comunicação com os alunos, a Diretoria de Cultura reforça a importância de manter os contatos telefônicos atualizados. Muitos participantes foram incluídos em grupos de WhatsApp criados para repassar informações, mas alguns não puderam ser adicionados devido a configurações de privacidade ou falta de interação com os convites enviados.