Banco Central moderniza boletos e amplia opções de pagamento

O Banco Central (BC) anunciou mudanças no sistema de boletos bancários, que agora poderão ser pagos não apenas por código de barras, mas também por Pix e outras ferramentas. A resolução que oficializa essas alterações foi aprovada nesta quinta-feira (12) e entrará em vigor em 3 de fevereiro de 2024.

Os boletos podem incluir um código QR específico para pagamento via Pix, permitindo que os usuários realizem transações instantâneas ao escanear o código com o celular. Esse recurso, em fase experimental, será regulamentado integralmente até 2025. A principal vantagem do Pix em boletos é a compensação imediata, eliminando o tempo de espera de até alguns dias, comum nos modelos tradicionais.

Outra novidade é a criação do boleto de cobrança dinâmico. Essa modalidade oferece mais segurança para pagamentos relacionados a títulos negociáveis, como as duplicatas escriturais, previstas na legislação brasileira.

Os boletos dinâmicos serão vinculados digitalmente aos títulos registrados em sistemas autorizados pelo Banco Central, garantindo que os valores sejam direcionados ao credor legítimo. A medida beneficia tanto o pagador quanto o financiador que adquiriu o título, assegurando mais eficiência e transparência nas operações financeiras.