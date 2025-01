Bolsa Família beneficia 7,6 mil famílias em Três Lagoas neste mês

Três Lagoas é um dos municípios de Mato Grosso do Sul contemplados pelo Bolsa Família em janeiro, com 7.669 famílias recebendo o benefício. O valor médio repassado na cidade é de R$ 680,65, garantindo um suporte essencial para milhares de lares. Parte desse montante é destinada ao Benefício Primeira Infância, que oferece um adicional de R$ 150 para cada criança de zero a seis anos na composição familiar.

O programa no estado contempla 199.980 famílias em todos os 79 municípios, com um investimento federal de mais de R$ 136 milhões. A capital, Campo Grande, lidera em número de beneficiários, com 51.451 famílias atendidas, seguida por Dourados (13.598), Corumbá (9.945) e Ponta Porã (9.501).

Além dos valores básicos, o Bolsa Família inclui complementos de R$ 50 para crianças e adolescentes de sete a 18 anos, gestantes e nutrizes. Esses benefícios alcançam 175,2 mil crianças e adolescentes, 12,6 mil gestantes e 4,3 mil nutrizes no estado, com um investimento adicional superior a R$ 8,4 milhões.

Em janeiro, o programa atende prioritariamente 1.305 famílias em situação de rua, 21,5 mil indígenas, 457 quilombolas e 207 com crianças em situação de trabalho infantil em Mato Grosso do Sul. Entre os grupos específicos, estão ainda 578 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão e 1.773 compostas por catadores de material reciclável.