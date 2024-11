Bombeiros encontram corpo de adolescente no rio Verde

O 5° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Três Lagoas, localizou o corpo do adolescente Carlos Daniel, de 13 anos, após mais de 24 horas de buscas, no rio Verde, em Água Clara, na manhã de sábado. O adolescente havia desaparecido na quinta-feira (14), ao se afogar em águas turvas e de forte correnteza.

Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas ainda no mesmo dia. No entanto, os trabalhos precisaram ser interrompidos ao anoitecer, devido à falta de iluminação natural.

Na manhã de sábado (16), ao amanhecer, as buscas foram retomadas, e pouco mais de uma hora depois, o corpo do jovem foi encontrado distante 13 km do ponto onde ocorreu o afogamento.

O rio Verde, conhecido pelas águas de forte correnteza, é um local com alto índice de afogamentos. As autoridades alertam os banhistas sobre os riscos e a importância de redobrar os cuidados ao frequentar o local.