Brasil avança na cobertura vacinal e combate à desinformação

O Governo Federal intensificou as ações para garantir altas taxas de vacinação e ampliar a proteção contra doenças, especialmente entre crianças. Em 2024, o Brasil distribuiu mais de 270 milhões de doses de vacinas, sendo 92 milhões nos últimos seis meses, e saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas.

Neste mês, o Ministério da Saúde lançou a campanha ‘Vacinação de rotina: vacina é pra toda vida’, com foco em alcançar todas as regiões do país, incluindo ações em escolas e divulgação regionalizada. “Conseguimos importantes avanços, como a recertificação de país livre do sarampo e aumento na cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário infantil”, destacou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Resultados Significativos

Entre os principais avanços estão: