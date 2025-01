Cadastramento e recadastramento do passe escolar em Três Lagoas começam nesta terça

Cópia do RG do responsável pelo estudante

Cópia do RG ou da certidão de nascimento do estudante

Cópia do comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno (inferior a 30 dias de vencimento) – Comprovantes válidos (contas de água, luz, telefone, carnês de pagamento que contenham o endereço e nome do responsável, contrato de locação/comodato, devendo ser exigida documentação com data atualizada, ou seja, emitida em período menor que 1 (um) mês, exceto no caso de contrato de locação/comodato, que deve estar dentro do prazo de vigência)

Devolução do cartão do passe escolar para os que já são cadastrados.

Serviço

Para mais informações, entre em contato com o Núcleo de Transporte Escolar da Semec, responsável pela confecção do passe, através do telefone: (67) 3929-1484 ou e-mail [email protected].

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas