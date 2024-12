Café com Negócios reúne empresários de Três Lagoas no último evento de 2024

A última edição do “Café com Negócios” neste ano reuniu empresários e empreendedores de Três Lagoas e região, na noite de terça-feira (10), para uma celebração repleta de integração, música e aprendizado. O evento contou com uma palestra sobre hábitos de alta performance e produtividade, conduzida pelo médico neurologista Elisson Antônio, coordenador do serviço de neurologia do Hospital Auxiliadora.

Criado em 2023, o “Café com Negócios” é uma parceria entre o empresário Márcio Viegas, proprietário da empresa Influx, e o Grupo RCN de Comunicação. O objetivo principal é promover networking, trocar experiências e discutir inovação no mundo dos negócios, fortalecendo o empreendedorismo local.

O médico neurologista destacou a alegria e a responsabilidade de participar do Café com Negócios. Ele pode contribuir com para o encerramento do ano abordando um tema essencial: os hábitos. “Nós somos um reflexo dos nossos hábitos, não é mesmo? Eles dizem muito sobre quem somos. A ideia é trazer princípios gerais sobre como esses hábitos se formam, tanto do ponto de vista neurológico quanto fisiológico. Falamos sobre como cultivar bons hábitos, ajudar as pessoas a adotá-los e, também, a se livrarem dos maus hábitos. Esse é o nosso objetivo“.

Para Márcio Viegas, 2024 foi um ano extraordinário, repleto de aprendizados e realizações. “Ao longo do ano, recebemos milhares de pessoas aqui no evento, construindo conexões, fortalecendo relacionamentos e, claro, fazendo negócios. Um dos maiores benefícios que percebemos no Café com Negócios foi o impacto real para os participantes. Eles conseguiram aplicar os aprendizados nas suas empresas, no âmbito pessoal e até mesmo em suas famílias. As conexões feitas aqui, muitas vezes, se transformaram em amizades para a vida inteira”.