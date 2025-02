Câmara abre ano legislativo com metas ambiciosas do Executivo

Educação: Ampliação das vagas na educação infantil e inauguração de um Centro de Educação Infantil no bairro Mais Parque.

Saúde: Redução das filas para exames e cirurgias, construção de uma nova UPA no bairro Vila Nova e implantação de uma Clínica Escola para atendimento a autistas.

Dentre as principais áreas abordadas por Maia, destacam-se: Infraestrutura: Meta de atingir 100% de ruas asfaltadas e aprimorar o sistema de macrodrenagem urbana.

A Câmara Municipal de Três Lagoas deu início aos trabalhos legislativos de 2025 na terça-feira (4), com uma sessão solene marcada pela leitura da mensagem do Executivo. O prefeito Cassiano Maia (PSDB) apresentou as principais metas para sua gestão, destacando 21 frentes de atuação prioritárias para o município. O evento contou com a presença de cidadãos, secretários e demais autoridades municipais. Metas

Desenvolvimento econômico: Incentivos às indústrias, fortalecimento do turismo, melhorias no aeroporto e apoio à retomada das obras da UFN 3 e do Porto Seco.

Gestão pública: Implementação de um programa de compliance anticorrupção e reestruturação hierárquica da administração municipal.

O prefeito ressaltou que a 21ª meta, relacionada ao programa de compliance anticorrupção, surgiu após um mês de gestão e tem como objetivo garantir mais transparência na administração municipal. “Precisamos cuidar da nossa gestão, da nossa prefeitura, do erário público, para transformar isso em entregas para toda a população”, destacou Maia.

Desafios e avanços

O prefeito Cassiano Maia também mencionou desafios enfrentados no primeiro mês de gestão, incluindo críticas e ajustes na folha de pagamento dos servidores. Entre as medidas que ainda pretende adotar, está a implementação de seis horas de trabalho com horário flexível para os funcionários públicos e a redefinição das regras de plantões extras, que serão remunerados de forma diferenciada.

Legislativo

O presidente da Câmara, Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, enfatizou a importância do engajamento parlamentar e apresentou propostas para modernizar o Legislativo. Entre as ações previstas estão a informatização dos processos internos, atualização de programas administrativos e a criação dos projetos Parlamento Jovem e Parlamento Mirim.

Tonhão também reforçou o compromisso com a transparência e a proximidade com a população. “A Câmara está de portas abertas para atender toda a população, e nossas sessões são transmitidas ao vivo. Queremos uma gestão cada vez mais participativa e democrática”, afirmou