Câmara aprova aumento na margem de empréstimo consignado para aposentados

O projeto, que agora segue para sanção do prefeito, permite que servidores aposentados tenham acesso a uma parcela maior de crédito consignado, uma forma de empréstimo com desconto automático em folha, que tende a ter juros mais baixos. Marlene destacou a importância dessa aprovação em um cenário de alta de preços, facilitando o acesso dos aposentados a recursos financeiros adicionais para cobrir despesas.

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 678,46

Veículo da vítima foi encontrado no bairro Jardim Carandá

Além disso, os vereadores aprovaram outros dois projetos: um que prevê atendimento prioritário para pessoas com fibromialgia e outro que regulamenta a distribuição de honorários advocatícios entre os procuradores jurídicos da Câmara, provenientes de atuação em processos no exercício da função. O projeto sobre fibromialgia, proposto pelo vereador Britão do Povão, garante que portadores da condição tenham prioridade de atendimento em estabelecimentos e órgãos públicos e privados, desde que devidamente identificados.

Agora, os projetos aguardam sanção do Poder Executivo para que possam ser implementados.