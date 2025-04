Câmara aprova projeto que proíbe plantio e comercialização de murta em Três Lagoas

Presente à sessão, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, destacou que a proposta apenas regulamenta uma legislação estadual já em vigor. “Essa já é uma lei estadual, a gente só regulamentou aqui dentro de Três Lagoas. Todas as cidades da Costa Leste praticamente estão fazendo isso”, explicou. Segundo ele, a eliminação da murta é estratégica para consolidar o município como um novo polo de produção de laranja em Mato Grosso do Sul. “Estamos saindo na frente, combatendo isso para que a gente possa receber esse novo mercado dentro da nossa cidade.”

Atualmente, Três Lagoas possui cerca de 167 hectares de laranja plantados, segundo dados da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal). A meta, no entanto, é ambiciosa: saltar para 3 mil hectares nos próximos anos. O presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, alerta que medidas preventivas como a erradicação da murta são essenciais para evitar prejuízos semelhantes aos registrados em São Paulo, maior produtor de cítricos do país.

“Nós já tivemos reuniões com a prefeitura, com a Iagro, com medo das doenças. Se fala muito em greening, e nós temos aqui uma árvore ornamental, a murta, que é hospedeira do psilídeo, um inseto que transmite a doença”, explicou. “Se isso se espalha para uma lavoura, é uma catástrofe. Quem tem [murta] em casa e puder ajudar, já comece a exterminar. A gente sabe que há apego, mas temos que pensar no coletivo: no desenvolvimento de Três Lagoas e do estado.”

Com clima favorável, solo propício e localização estratégica, Três Lagoas se posiciona como protagonista no novo ciclo de expansão da citricultura em Mato Grosso do Sul.