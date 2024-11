Câmara de Três Lagoas sobe em ranking e atinge nível prata de transparência

A Câmara Municipal de Três Lagoas (CMTLS) foi certificada com medalha de prata, pelo Radar Nacional de Transparência Pública, após avaliação do seu site e Portal da Transparência. O Legislativo Municipal foi avaliado pela terceira vez consecutiva e já adquiriu um importante conceito na avaliação feita pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), em parceria com a Associação dos Tribunais de Contas (ATRICON).

No total, a avaliação criteriosa incluiu mais de sete mil órgãos no Brasil e 164 no Mato Grosso do Sul, entre municipais, estaduais e federais. Em 2023, a Câmara teve um índice de avaliação de 59,21%. Neste ano houve um importante avanço, chegando a 81,69%, subindo no ranking referente a transparência na divulgação de informações institucionais.

Na esfera Legislativo Estadual, a Câmara Municipal de Três Lagoas ficou com o quarto melhor índice de transparência, entre as Câmaras do estado e a Assembleia Legislativa.

Investimentos contínuos na modernização de processos, tecnologia e capacitação do corpo técnico tem contribuído para uma certificação cada vez melhor da CMTLS.