Câmara Municipal de Três Lagoas é palco da 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

Durante a conferência, o prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, destacou a importância de um evento como esse ocorrer na Câmara Municipal, ressaltando o papel do Legislativo como espaço de diálogo. “A Câmara é a casa do povo, e realizar essa conferência simboliza o compromisso de Três Lagoas em colocar a sustentabilidade no centro das decisões públicas”, afirmou o prefeito.

Na manhã desta quarta-feira (24), foi realizado a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente no plenário da Casa de Leis. O evento, organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), teve como tema central ‘Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica’ e reuniu autoridades, especialistas e a comunidade para debater ações e estratégias sustentáveis.

A conferência, alinhada à Portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima nº 1.079/2024, foi um espaço para a formulação de propostas e estratégias voltadas à Política Nacional sobre Mudança do Clima. Representantes do poder público, sociedade civil organizada, setor privado e comunidade acadêmica participaram ativamente dos debates, reforçando o engajamento coletivo da cidade frente aos desafios climáticos.

Além das discussões temáticas, o evento contou com a apresentação de projetos e iniciativas locais que já estão sendo implementados para mitigar os impactos das mudanças climáticas. O encerramento destacou a elaboração de propostas que serão encaminhadas à 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

*Com informações da Assessoria da Presidência da Câmara de Vereadores de Três Lagoas