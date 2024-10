Campus da UFMS de Três Lagoas ganha Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal junto a Receita Federal

O Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), de Três Lagoas, em parceria com a receita Federal criou o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). O acordo foi assinado pela vice-reitora, Camila Ítavo, na última sexta-feira (25). A solenidade foi realizada na sede do órgão em Campo Grande, com a participação de professores do CPTL e da Escola de Administração e Negócios (Esan).

O NAF é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior que oferecem os cursos de Ciências Contábeis ou Comércio Exterior, com o objetivo de oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo e apoiar a formação de estudantes.

Na UFMS, o NAF da Cidade Universitária foi criado em 2018 e o acordo assinado hoje celebra a expansão dessa iniciativa para os câmpus. “É muito bacana vermos esse processo também no Câmpus de Três Lagoas e esperamos cada vez mais fortalecer as instituições, a UFMS e a Receita Federal, e a comunidade, a sociedade, que irá receber esse atendimento do Núcleo”, celebra a vice-reitora.

Para o coordenador do Curso de Ciências Contábeis e do NAF do CPTL, Cleston Alexandre dos Santos, o acordo com a Receita Federal possibilita a consolidação e ampliação das ações desenvolvidas por estudantes e professores que favorecem a população de Três Lagoas e região. “Nós temos serviços itinerantes na Feira Central de Três Lagoas e, agora com o Núcleo, nós usaremos a Unidade 1 de Três Lagoas para atendimento fixo, mediante agendamento, a fim de ajudar e orientar a declaração do imposto de renda da pessoa física”, contou. “Nós ampliaremos para atendimento dos microempreendedores individuais para questões de abertura, legalização, orientação contábil e gerencial. Não só orientações específicas, mas também estaremos abertos a acompanhar eles no processo gerencial, até mesmo para dar o suporte de orientação para que eles consigam crescer logo, virar um microempresário e ter sucesso no empreendimento”, complementou.