Campus da UFMS de Três Lagoas pode se tornar independente

A direção do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Três Lagoas trabalha para transformar o local em uma universidade federal independente, com meta de aumentar a oferta de cursos, fortalecer a pesquisa e atender às demandas específicas da região.

O projeto vem ganhando força e foi debatido, inclusive, na sessão de terça-feira (7) da Câmara Municipal de Três Lagoas, onde o vereador Antônio Empeke Junior (PSDB), o Tonhão, defendeu a iniciativa como um marco para a cidade.

“Esse é um sonho antigo, e temos conquistado muito ao longo dos anos, como os cursos de Medicina e Engenharia de Produção, e até mesmo o Hospital Regional. Agora, queremos também transformá-lo em Hospital Universitário”, destacou o vereador. A transformação do campus em uma universidade federal, chamada de Universidade Federal de Três Lagoas ou Universidade Federal da Costa Leste, traria uma nova estrutura administrativa e mais autonomia, impactando o desenvolvimento econômico e educacional de Três Lagoas.