Caravana de castração chegará em Três Lagoas com expectativa de atender 250 animais por dia

O superintendente de Proteção Animal do Governo do Estado, Carlos Eduardo, participou do programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, nesta sexta-feira (29), para discutir as ações de fortalecimento da política de bem-estar animal na região. Entre as principais pautas está a criação de gerências municipais focadas no combate aos maus-tratos e no controle populacional de animais de rua.

Durante sua visita, Carlos Eduardo destacou a importância de separar as funções do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e das políticas de proteção animal. “O CCZ foi criado para cuidar da saúde pública e zoonoses, não para o bem-estar animal. Precisamos de uma estrutura exclusiva para isso, alinhada com as diretrizes do governo e preparada para receber verbas estaduais e federais”, explicou.