Carmens Steffens é reinaugurada em Três Lagoas

A empresária Daisy Sobral reinaugurou, nesta terça-feira (17), a loja Carmen Steffens no Centro de Três Lagoas, trazendo para a cidade uma das marcas mais renomadas do setor de moda.

Em uma tarde de glamour, a empreendedora celebrou o lançamento com amigos e reforçou a importância do momento na trajetória. “É uma alegria imensa, sem palavras para descrever. Carmen Steffens é uma marca consolidada no Brasil e também no exterior. Fico honrada em fazer parte deste grupo e trazer essa marca para Três Lagoas, uma cidade que está crescendo e recebendo grandes investimentos”, afirmou Daisy Sobral.

A loja oferece uma vasta coleção de bolsas, sapatos, sandálias e acessórios que, além de esbanjarem glamour, garantem qualidade e conforto. As peças atendem à mulher moderna e elegante, que busca mais do que simplesmente seguir as tendências de mercado, mas sim adotar um estilo de vida.