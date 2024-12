Casa do Artesão em Três Lagoas realiza exposições de Natal

Neste mês de dezembro, a Casa do Artesão de Três Lagoas realizará exposições de Natal. A programação inicia nesta sexta-feira (13), com atendimento especial das 17h30 às 21h, e segue no final de semana, com funcionamento no sábado (14) das 8h às 12h e das 17h30 às 21h, e no domingo (15) no mesmo horário.

No dia 19 de dezembro, será realizado a Feira de Natal na Praça Ramez Tebet, a partir das 18h, com uma ampla variedade de produtos produzidos pelos artesãos. Segundo a presidente da Casa do Artesão, Aline Araújo, os visitantes encontrarão peças tradicionais e itens temáticos do Natal, como jogos de mesa, jogos de tapetes e lembrancinhas.

Aline destaca que as vendas têm superado as expectativas. “Estamos muito felizes com a procura. Além disso, na feira, os produtos serão bem diversificados, já que as artesãs buscam inovar para surpreender o público“.