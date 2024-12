Casa do Artesão inaugura espaço no aeroporto municipal de Três Lagoas

Os passageiros que passarem pelo Aeroporto Municipal Plínio Alarcon contarão com uma nova atração: o espaço da Casa do Artesão, uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), e a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams).

Localizado estrategicamente no aeroporto, o espaço da Casa do Artesão oferecerá uma variedade de produtos regionais que poderão ser adquiridos pelos visitantes. Desde camisetas e chaveiros a biscoitos e bichos de pelúcia, os produtos disponíveis refletem a riqueza cultural e artesanal da região.