Casos de rotavírus aumentam nas unidades de saúde

Três Lagoas registrou nas últimas semanas alta nos casos de rotavírus, responsável por quadros de gastroenterite. De acordo com o médico do Pronto-Socorro do Hospital Auxiliadora, João Gabriel Gonçalves, o vírus é um dos principais causadores de doenças diarreicas. “Ao contrário do que muitos pensam, não é algo novo, é bem conhecido. Inclusive, possui vacina específica, que deve ser administrada em crianças de até seis meses. A principal forma de transmissão do rotavírus é fecal-oral. Muitas vezes, o contato ocorre com alimentos crus, mal preparados ou por má higiene na preparação”, disse.

Dessa forma, é fundamental higienizar bem as mãos com água e sabão, além de usar álcool em gel, principalmente antes das refeições e após o uso do banheiro, e consumir alimentos devidamente higienizados.