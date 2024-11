Cassiano Maia conduz escolha criteriosa para definir novo secretariado

Essa área do desenvolvimento econômico é estratégica para Três Lagoas. Como estão as conversas com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande para ser o seu secretário?

O prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia, confirmou que fez o convite ao médico veterinário Ademar Silva Junior para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a partir de 2025. Em entrevista, Cassiano detalhou a importância dessa escolha estratégica para o crescimento econômico do município e a geração de empregos, mencionando também a troca de experiências com a equipe de Campo Grande.

Cassiano Maia: Estivemos juntos com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, com os secretários envolvidos referente ao assunto da UFN3, toda a equipe de governo e também da Procuradoria Jurídica, onde a Petrobras tem solicitado o apoio para incentivos fiscais, principalmente relacionados a nível estadual, mas no que diz respeito ao nosso município, incentivos de IPTU. E, claro, a revalidação da doação da área, que já se perdeu o prazo, pois está em tempo de devolução e que nós precisamos, a nível de Câmara Municipal, fazer a aprovação do projeto de lei de cessão da área.

Sendo assim, hoje, essa área pertence ao município?

Cassiano Maia: Nesse caso, pelas tratativas temporais, já se tem o prazo para exigir a devolução, haja vista que nós não temos a empresa funcionando no local, mas existe todo um entendimento e apoio, não só de toda a sociedade três-lagoense, mas da nossa Câmara Municipal, da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, para estarmos todos empenhados nesse assunto de reestruturação, de reinício dessas obras para que a UFN3 possa estar atuando aqui no nosso município. Tenho certeza que nós vamos fazer todo um empenho necessário para aprovação desse projeto. Estamos finalizando a análise de jurisprudências para que seja feito ainda nesse período pós-eleição.

O senhor acha que esse ano ainda é possível aprovar o projeto?

Cassiano Maia: Acredito que sim, haja vista a prioridade do assunto e da importância para o nosso município.

A Petrobras deu prazo para essa aprovação?

Cassiano Maia: Não. Eles têm a expectativa de estar sempre acelerando para que as tratativas sejam feitas e consigam apresentar aos seus investidores ainda esse ano, e assim o reinício realmente se concretize no ano de 2025.