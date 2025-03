Cassiano Maia foi a Brasília em busca de emendas parlamentares para Três Lagoas

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, assegurou que não será candidata ao governo de Mato Grosso do Sul em 2026. Em entrevista à GloboNews, Tebet reafirmou sua intenção de permanecer no cargo até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não descartou uma candidatura ao Senado. “Sou candidata a continuar servindo o Brasil”, disse.

Em um vídeo gravado no gabinete do senador Nelsinho Trad, destacou a importância de direcionar emendas federais para o desenvolvimento de Três Lagoas e reafirmou seu compromisso com a cidade.

Apesar de não demonstrar empolgação com a ideia, a possibilidade de voltar ao Senado entrou no radar da ministra. Tebet ainda reforçou seu apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PSDB), elogiando seu trabalho à frente do Estado.

PROTAGONISMO

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, tem ganhado protagonismo no PSDB em nível nacional. Sua gestão tem sido utilizada como vitrine do partido, destacando um modelo de governança focado na eficiência e na responsabilidade fiscal.

Enquanto o governo federal enfrenta críticas por gastos excessivos, Riedel defende uma administração com impostos mais baixos, investimentos estratégicos para o crescimento econômico e políticas concretas de redução da pobreza. O PSDB aposta na imagem do governador para reforçar sua marca de gestão competente e comprometida com um Brasil mais justo e eficiente.