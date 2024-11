Cassiano Maia terá orçamento de R$ 1,4 bi para administrar em 2025

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, na sessão de terça-feira (19), em primeira discussão, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. O orçamento, estimado em R$ 1,4 bilhão, recebeu 12 emendas, das quais três foram aprovadas e nove rejeitadas. O debate revelou divergências entre os vereadores da base governista e da oposição.

O vereador Antônio Empeke Jr., o Tonhão, líder do prefeito Ângelo Guerreiro, foi o autor das três emendas aprovadas: duas modificativas e uma supressiva. Segundo ele, as alterações feitas foram necessárias para corrigir e detalhar pontos técnicos do projeto, garantindo maior clareza nos recursos destinados às secretarias municipais.

Por outro lado, as nove emendas apresentadas pelo vereador Paulo Verón foram rejeitadas pelo plenário. A base governista argumentou que as propostas não atendiam aos interesses da população e poderiam comprometer a gestão do orçamento. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, destacou que o foco é a continuidade do trabalho do atual prefeito, cuja gestão conta com 85% de aprovação. “As emendas aprovadas somam com a administração, enquanto as rejeitadas poderiam atrapalhar”, afirmou Rodrigues.

Outro ponto polêmico foi o percentual de 30% do orçamento que poderá ser remanejado pelo prefeito sem autorização legislativa. Enquanto a oposição defende uma redução para 10%, a base manteve o índice proposto pelo Executivo. O sargento Rodrigues defendeu maior autonomia para o prefeito: “Ele foi eleito para governar e precisa de liberdade para agir sem depender do Legislativo.”

O orçamento prevê maiores investimentos nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Segundo Tonhão, o projeto aprovado representa um avanço significativo para o desenvolvimento de Três Lagoas. “Isso não é uma vitória da Câmara ou da administração, mas da população”, afirmou.

A votação do orçamento em segundo turno deverá ocorrer na próxima semana.