Cemitério municipal prevê receber 10 mil visitantes no Dia de Finados

O ‘Cemitério Municipal Santo Antônio’ receberá diversas ações organizadas pela Prefeitura de Três Lagoas, no Dia de Finados, em 2 de novembro. O prazo para reformas nos túmulos de entes queridos encerra-se neste domingo (27), mas a limpeza poderá ser realizada ao longo de toda a semana.

O secretário municipal de Administração, Gilmar Tabone, informa que uma equipe estará de plantão diariamente, das 7h às 17h, para auxiliar a população com as manutenções. “É um dado muito importante para as famílias. Estamos com os preparativos adiantados. A manutenção e a limpeza já estão praticamente concluídas.”

A expectativa é de que o cemitério receba mais de 10 mil visitantes durante o feriado, totalizando 15 mil visitas na véspera e no próprio Dia de Finados. Segundo Tabone, o horário de funcionamento será ampliado, das 6h às 18h. “No Dia de Finados, teremos uma missa às 6 horas da manhã. Já na sexta-feira (1) e no domingo (3), o funcionamento seguirá o horário normal”, explica o secretário.