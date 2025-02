Centro Juvenil abre matrículas para cursos profissionalizantes em Três Lagoas

As oportunidades abrangem diferentes áreas e são voltadas tanto para jovens de 14 a 17 anos quanto para adultos acima de 18 anos. De acordo com Sade Silva, coordenadora dos cursos, as pré-matrículas já estão abertas. “Iniciamos na semana passada com diversos cursos, tanto para adolescentes quanto para adultos. Este ano, queremos atingir uma área ainda maior e, por isso, também estamos oferecendo cursos na Vila Verde, na comunidade de Santo Expedito, especialmente na área empreendedora”, explica.

Para os jovens de 14 a 17 anos, além dos cursos na área de tecnologia, também há opções como artesanato, aproveitamento de madeira e manutenção de bicicletas. “As aulas para esse público iniciarão no dia 10 de março, logo após o encerramento da atual turma em 6 de março”, destaca Sade Silva.

Inscrições e informações

Os interessados podem realizar a pré-inscrição acessando as redes sociais do Centro Juvenil, entrando em contato pelo telefone (67) 3522-1425 ou indo diretamente à unidade, localizada no bairro Vila Piloto. “Caso o curso desejado ainda não esteja disponível, é possível deixar uma sugestão para que possamos planejar novas turmas conforme a demanda”, explica a coordenadora.

O Centro Juvenil conta com parcerias estratégicas com grandes empresas, como Suzano e Petrobras, além de estar constantemente em contato com o setor empresarial para alinhar a formação profissional às necessidades do mercado de trabalho.