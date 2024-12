Cobra é capturada no Centro de Três Lagoas

Funcionários e clientes próximos conseguiram conter a cobra, colocando-a em uma caixa, e acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA), que chegou rapidamente ao local. O sargento da PMA, Maurício Bersaneti, explicou que, durante o período de chuvas, é comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. “Todas as cobras apresentam algum perigo, mesmo que não sejam peçonhentas ou venenosas. A mordida delas pode conter bactérias ou outros agentes que podem causar problemas à pessoa, caso seja mordida”.

A vendedora Jenifer Camile, que trabalha em uma loja próxima, contou que conversou com uma cliente que havia se deparado com o animal. “A cliente chegou aqui gritando no telefone, ligando para o marido dela e dizendo que uma cobra tinha saído debaixo de um carro. Ela foi encostar a bicicleta elétrica para descer e vir até a loja, mas, no momento em que desceu da bicicleta, a cobra veio abrindo a boca, como se fosse picá-la. Ela ficou com muito medo e chegou aqui gritando, falando que a cobra ia atacá-la. Eu também fiquei assustada“.

Uma cobra falsa-coral foi capturada, na manhã de terça-feira (3), na calçada da rua Paranaíba, no Centro de Três Lagoas, em frente de uma loja de eletrodomésticos. O animal foi visto por consumidores que passavam pelo local e relataram que a cobra teria caído de um veículo.

O sargento alertou sobre os riscos e orientou a população a acionar o batalhão pelo número (67) 3929-1360 ao encontrar animais dessa natureza. “Se a pessoa encontrar uma serpente ou outro animal silvestre, ela pode ligar para o quartel da PMA. O ideal é enviar uma mensagem, de preferência com uma foto do animal e a localização. Isso facilita a ação da Polícia Ambiental, que fará a captura, a contenção e, posteriormente, a soltura do animal“.

Após a captura, a cobra foi devolvida à natureza e levada para a região da Cascalheira. O sargento ressaltou que casos de animais silvestres sendo transportados acidentalmente da zona rural para áreas urbanas em veículos são frequentes.

Apesar do susto, a situação foi controlada. A três-lagoense Rosimeire Moreira descreveu o encontro com a cobra como assustador. “É uma novidade, né? Geralmente, a gente encontra esses animais em terrenos baldios ou nos matos, mas no Centro é algo admirável, né?“