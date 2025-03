Começa nesta terça-feira o prazo para justificativa de ausência no Encceja 2024

Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 que não realizaram as provas de todas as áreas do conhecimento têm até 28 de março para justificar sua ausência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A justificativa é obrigatória para aqueles que desejam participar da edição de 2025 do exame gratuitamente. A solicitação deve ser feita no sistema do exame.

Caso a justificativa não seja apresentada ou seja reprovada, o participante precisará ressarcir o Inep no valor de R$ 40, por meio de boleto gerado no sistema de inscrição, com prazo para pagamento até 7 de maio, em qualquer banco ou casa lotérica.

Quem tiver a justificativa reprovada ou os documentos não aceitos poderá tentar novamente no período de recursos, de 7 a 11 de abril.

Sobre o Encceja