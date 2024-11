Comércio de Três Lagoas e repartições públicas terão funcionamento alterado

Os feriados do mês de novembro trazem algumas alterações no funcionamento do comércio e das repartições públicas de Três Lagoas. Nesta sexta-feira (15), comemora-se o Dia da Proclamação da República e, na próxima quarta-feira (20), celebra-se o Dia da Consciência Negra, devido a isto, a população deve-se atentar quanto aos horários de atendimento.

As repartições públicas do Estado de Mato Grosso do Sul irão funcionar até esta quarta-feira (13). Isso porque o governo estadual decidiu transferir o feriado do Dia do Servidor, normalmente celebrado em 28 de outubro, para a quinta-feira (14). Dessa forma, os serviços estaduais estarão fechados na quinta e na sexta-feira, retomando o expediente normal apenas na segunda-feira (18).

O funcionamento do comércio em feriados é permitido, porém, existem regulamentações específicas para o trabalho nesse período. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Sueide Silva Torres, as empresas que desejam abrir com funcionários precisam protocolar um pedido no sindicato e realizar um acordo coletivo de trabalho. Além disso, os empregados que trabalharem no feriado têm direito ao pagamento de 100% sobre o valor da hora como adicional.

“Aqueles estabelecimentos que tenham funcionários precisam fazer o acordo coletivo para cumprir a legislação, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho e as leis trabalhistas. Empresas que não têm funcionários, apenas os patrões, podem abrir sem restrições”, explica Sueide. Ele também reforça que a legislação permite o funcionamento do comércio em feriados, o que é positivo para as vendas do setor.