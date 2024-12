Comércio e Serviços foram os setores que mais contrataram em novembro em Três Lagoas

O ano de 2024 trouxe números promissores para o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, com um saldo positivo de 26.776 empregos formais entre janeiro e novembro. O destaque ficou para o setor de serviços, que respondeu por 50% do crescimento, seguido pela indústria com 30%, o comércio com 18% e a agropecuária, que representou 13%. No entanto, o setor de construção civil apresentou um resultado negativo de 13%, sinalizando desafios específicos para a área.

Apesar do saldo positivo no acumulado do ano, o mês de novembro registrou um desempenho negativo, com a perda de 179 postos de trabalho em todo o estado. Foram 30.494 admissões contra 30.673 desligamentos, indicando uma redução em relação a outubro. Essa tendência negativa também foi observada em Três Lagoas, que encerrou o mês com saldo negativo de 405 vagas.

O diretor da Casa do Trabalhador, Jean Carlos, apontou que os baixos salários são uma das principais causas das demissões no estado. “O grande problema está na questão salarial, que é muito baixa. Isso faz com que as pessoas busquem outras oportunidades”, explicou.

Setores em Destaque

Em Três Lagoas, apenas os setores de serviços e comércio fecharam novembro com saldo positivo na geração de empregos. “Nosso comércio, durante todo o ano, tem gerado saldo positivo e diversas oportunidades, principalmente com as vagas temporárias e salários atrativos no final do ano”, destacou Jean. O setor de serviços também manteve bom desempenho, impulsionado pelas empresas que prestam serviços para as grandes indústrias da região, como as de celulose.

Um exemplo do crescimento local foi a inauguração de um restaurante da rede McDonald’s no final do ano, que contribuiu positivamente para a geração de empregos. “Três Lagoas é a terra das oportunidades, com diversos setores como celulose, comércio e indústrias em expansão”, reforçou Jean.