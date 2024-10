Comércio recém-aberto no bairro Nova Americana é arrombado

Na madrugada desta segunda-feira (21), um estabelecimento comercial no bairro Nova Americana, recém-inaugurado há menos de quatro meses, foi alvo de um arrombamento. Segundo a proprietária, Valdirene Ferreira, os criminosos utilizaram uma barra de ferro para forçar a porta da frente e invadiram o local por volta das 4 horas da manhã.

Valdirene relatou que, durante o tempo em que esteve dentro do estabelecimento, os ladrões levaram diversos itens, incluindo bebidas, cigarros, isqueiros, e um notebook. “Levaram tudo o que pudemos carregar“, disse ela. Somente com produtos, o prejuízo estimado é de mais de R$ 200, além de R$ 45 que estava no caixa, fora o valor do computador.