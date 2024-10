Comércio terá três feriados em novembro

Os trabalhadores do comércio de Três Lagoas podem se preparar para um mês de novembro com três feriados, trazendo oportunidades de descanso ou pagamentos extras.

As datas comemorativas e as regras de funcionamento já foram acordadas entre o Sindicato dos Empregados do Comércio e o Sindicato do Comércio Varejista, que definiram as condições de trabalho nesses dias especiais.

Confira os feriados de novembro:

02 de novembro (sábado) – Dia de Finados, feriado nacional.

15 de novembro (sexta-feira) – Proclamação da República, feriado nacional.