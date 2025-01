Comitê de combate ao Aedes aegypti faz primeira reunião de 2025

De acordo com a presidente do comitê, Georgia Medeiros, as reuniões ocorrerão semanalmente e, se necessário, de forma extraordinária para ajustar as medidas de prevenção. “É fundamental que a população participe ativamente, eliminando os focos do mosquito em suas residências”, destacou Medeiros.

Neste ano, foi identificado o sorotipo 3 da dengue no município, o que representa um risco de surtos e epidemias, já que a maioria da população local não possui imunidade contra esse tipo do vírus. Até o momento, três casos foram confirmados na cidade.

A primeira reunião do Comitê Municipal de Mobilização ao Combate ao Aedes aegypti foi realizada nesta semana em Três Lagoas. O encontro teve como objetivo traçar estratégias de prevenção e controle das arboviroses, com destaque para a dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela.

Os setores de endemias, entomologia, vigilância epidemiológica e promoção da saúde apresentaram dados e relatórios sobre as ações realizadas e as previstas para este ano. As estratégias incluem visitas domiciliares, campanhas educativas e intensificação das inspeções em pontos críticos de proliferação do mosquito.

A próxima reunião do comitê está prevista para a última semana de fevereiro, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), localizado na rua Manoel Pedro de Campos. O encontro será aberto à população e terá início às 8h, com previsão de término às 10h. Caso haja aumento significativo no número de casos, uma reunião extraordinária poderá ser convocada.