Como as atividades físicas ajudam crianças a reduzir o tempo de tela

O avanço da tecnologia e a popularização dos dispositivos digitais trouxeram inúmeros benefícios, mas também levantaram preocupações, especialmente no que se refere ao impacto do uso excessivo de telas no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Estudos, como o recente “TIC Kids Online Brasil 2024” do Cetic.br, indicam que 97% das crianças e adolescentes brasileiros têm acesso à internet, e 83% mantêm perfis em redes sociais. Esse cenário torna urgente a busca por alternativas que promovam um equilíbrio entre o digital e a saúde física e mental.

Entre as respostas mais eficazes para essa questão, o esporte tem se destacado como uma ferramenta transformadora. Além de estimular o desenvolvimento físico, as atividades esportivas fortalecem habilidades sociais, promovem disciplina e criam espaços de convivência que resgatam valores como cooperação e pertencimento.

Fábrica de Atletas

O projeto Fábrica de Atletas, que já impactou positivamente a vida de milhares de jovens, é um exemplo claro de como o esporte pode ser um aliado no combate ao sedentarismo e ao tempo excessivo de exposição às telas. Realizado em comunidades de extrema vulnerabilidade, o projeto oferece aulas gratuitas de futebol em contraturno escolar, complementadas por uniformes, chuteiras e suporte nutricional. Essas iniciativas mostram que o esporte vai além da prática física: ele é um instrumento de inclusão social e desenvolvimento integral.

Desenvolvimento Infantil

O uso excessivo de dispositivos digitais está associado a problemas como a redução de atividades motoras, aumento de casos de miopia e dificuldades no sono, além de afetar interações sociais e emocionais. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças de até 12 anos devem limitar o uso de telas a no máximo duas horas diárias, com supervisão dos responsáveis. No entanto, alcançar esse equilíbrio não é tarefa fácil em um mundo cada vez mais digital.