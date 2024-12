Confira a homologação dos resultados finais de editais da Lei Paulo Gustavo em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e da Comissão de Gerenciamento Administrativo dos Editais da Lei Paulo Gustavo (instituída pela Portaria nº 055/2024), publicou na sexta-feira (29), a homologação do resultado final da Lei Complementar nº 195/2022.

Consta também a retificação do resultado final da análise de mérito cultural edital nº 006/2024 Lei Paulo Gustavo, referente ao setor audiovisual. O documento com a relação de nomes e projetos foi divulgada no Diário Oficial Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3727.

No edital nº 006/2024, a publicação é referente à Seleção de Projetos para Fomento ao Audiovisual, o processo seguiu rigorosamente as etapas descritas no Anexo X do edital. Após a análise de recursos e a formalização dos termos de execução cultural, os proponentes contemplados tiveram seus projetos homologados, conforme registro na ata nº 005/2024.