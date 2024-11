Confira a programação das missas em celebração ao Dia de Finados

No Cemitério Municipal Santo Antônio, haverá três missas, com início às 6h, celebrada pela Paróquia Santa Luzia com o Padre Fábio; às 9h, pela Paróquia Santo Antônio com o Padre Rogério; e às 16h, pela Paróquia São Francisco de Assis, com o Padre José e o Padre João Molina.

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou a programação para o Dia de Finados, celebrado neste sábado (2). As celebrações acontecerão em diversos cemitérios da cidade ao longo do dia, promovidas pelas paróquias e lideradas por sacerdotes.

Outras localidades também receberão missas especiais, como no Memorial Park, onde a Paróquia Santa Rita de Cássia realizará uma celebração às 9h, presidida pelo Padre Edi. Já no Cemitério do Soldado, a missa será às 8h, conduzida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida e celebrada pelo Padre Maurício. No Cemitério do Arapuá, a missa será às 16h30, com a Área Pastoral Santa Dulce dos Pobres e o Padre Cláudio.