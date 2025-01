Confira as datas de feriados e pontos facultativos para 2025 em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou as datas dos feriados e os dias de ponto facultativo para o ano de 2025, conforme decreto publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial do Estado. As datas servem como referência para os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundações do Poder Executivo Estadual.

Entre os feriados estão a Paixão de Cristo (18 de abril), Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1 de maio), Independência do Brasil (7 de setembro), criação do Estado (11 de outubro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro), Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e Natal (25 de dezembro).

Os pontos facultativos ocorrerão em 3 e 4 de março (Carnaval) e na quarta-feira de Cinzas (5 de março) até às 13h. Também serão pontos facultativos os dias 2 de maio, 20 de junho, 24 de dezembro, 26 de dezembro e 31 de dezembro.