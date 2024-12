Confira o funcionamento da Casa do Trabalhador de Três Lagoas neste fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) ajusta o funcionamento das Casas do Trabalhador em todo o estado, incluindo Três Lagoas. Durante esse período de celebrações, a unidade seguirá um esquema especial de funcionamento, operando em regime de escala.

As portas estarão fechadas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, para garantir que todos possam aproveitar as festividades com tranquilidade. Após o recesso, o atendimento será retomado normalmente.