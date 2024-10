Confira os valores de flores e velas para o Dia de Finados em Três Lagoas

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas realizou uma pesquisa de preços para auxiliar os consumidores que desejam economizar na compra de flores e velas, itens populares no Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. Os valores foram pesquisados em nove estabelecimentos do município, incluindo supermercados, floriculturas e lojas de artigos religiosos, entre os dias 18 e 23 de outubro.

Para quem deseja homenagear com flores, os preços variam de R$ 6 a R$ 399, dependendo do tipo escolhido. As coroas de flores apresentam valores que vão de R$ 250 a R$ 450, conforme o tamanho do arranjo.

Os buquês têm preços que variam entre R$ 90 e R$ 160. As flores do campo também são populares para homenagens, com valores que vão de R$ 40 a R$ 140, enquanto as flores individuais custam entre R$ 6 e R$ 100.