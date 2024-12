Conheça as regras sobre trocas e devoluções de presentes 

Após a temporada de compras de Natal, muitos consumidores em Três Lagoas agora enfrentam a tradicional correria das trocas de presentes. Para evitar dores de cabeça e problemas com vendedores, é importante estar ciente das regras sobre trocas e devoluções de produtos.

A auxiliar de serviços gerais, Juliana Farias, compartilhou sua experiência ao realizar a troca de presentes neste período. Segundo ela, não teve grandes dificuldades, pois conhecia as pessoas com quem fez as trocas. Já Mikaelen Santos, vendedora em uma loja da cidade, revelou que ainda tem dúvidas sobre o processo, especialmente em relação aos limites e condições para realizar trocas.

Especialistas em Direito do Consumidor alertam que o consumidor deve conhecer as regras antes da compra. O Código de Defesa do Consumidor garante que o fornecedor só é obrigado a realizar a troca de um produto em caso de defeito. No entanto, muitos comerciantes, visando fidelizar clientes, optam por trocar produtos por insatisfação quanto à cor, tamanho ou gosto, mesmo que não seja um defeito.

O vendedor de uma loja de variedades, André Felipe, explicou que, em sua loja, a garantia de troca por defeito é de sete dias. Nesse caso, o cliente pode devolver ou trocar o produto sem problemas, especialmente quando há defeitos de transporte ou fabricação. Para itens como roupas que não servem adequadamente, o prazo também é concedido, desde que o cliente apresente a nota fiscal.