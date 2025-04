Conheça mais sobre os atletas três-lagoenses campeões de kickboxing

A cidade de Três Lagoas foi representada com destaque no Arnold Classic Brasil, realizado em São Paulo, considerado o maior evento esportivo da América Latina. A competição foi disputada há seis dias e contou com a participação da equipe de kickboxing da academia Lycans Club, que trouxe para casa quatro medalhas — sendo uma de ouro e três de prata.

A medalha de ouro foi conquistada pela atleta Marianny Ribeiro, de 15 anos, que competiu na categoria sub-15 até 60 kg. Mesmo com pouco mais de um ano de treinos, a jovem garantiu sua segunda vitória consecutiva, destacando-se entre os iniciantes.

“Foram muitos treinos. Estou muito feliz com esse resultado”, declarou a atleta.

As medalhas de prata foram conquistadas por Jeferson Parede (23 anos), Miguel Francisco Fidencio (17 anos) e Bruno Henrique (12 anos). Apesar dos desafios, como a perda de peso em pouco tempo e problemas de saúde, os atletas demonstraram garra e determinação.

“Perdi quase 8 quilos em duas semanas. Foi muito gratificante participar e trazer resultado”, afirmou Jefferson, que competiu na categoria amador até 60 kg.

“Mesmo doente, dei meu melhor. Quero continuar treinando e buscar o ouro no próximo”, completou Miguel, que competiu até 57 kg.

“Foi mais difícil do que eu imaginava, mas aprendi muito”, disse o jovem Bruno, que estreou na categoria sub-12 até 35 kg.

A preparação dos atletas tem sido conduzida pelo treinador Leandro Alencar, que destacou a dedicação do grupo e os resultados obtidos já nas primeiras competições.

“Iniciamos com treinos diferenciados. Muitos já chegam ao pódio nas primeiras participações. É gratificante ver o resultado do nosso trabalho”, comentou o técnico.

Novos desafios

Após o bom desempenho, os atletas agora se preparam para novas competições. Neste sábado (12), Jefferson Paredes disputará o Campeonato Estadual de Kickboxing, em Campo Grande. A expectativa é alta e o atleta demonstrou confiança.

“Estou preparado. Quero, posso e vou conseguir”, afirmou.

Além disso, dois atletas da equipe foram convocados para o Mundial de Muay Thai, que será realizado em maio, na Tailândia. Marianny Ribeiro e o atleta profissional Lucas de Oliveira (31 anos) representarão o Brasil.

“Treinar para o Mundial tem sido desafiador, mas estou pronta para conquistar essa medalha para o Brasil e, principalmente, para Três Lagoas”, afirmou Marianny.

“Desde que recebi o convite, venho me preparando intensamente. Tenho certeza de que essa oportunidade foi colocada no meu caminho por Deus para que eu me torne campeão mundial”, destacou Lucas.

Apoio necessário

Apesar da conquista das passagens, viabilizadas com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, a equipe ainda precisa de apoio financeiro para custear alimentação e hospedagem durante a competição internacional.

“Se alguém puder nos apoiar, é só entrar em contato pelas redes sociais da academia (@lycans.club) ou comigo (@trainer.lealencar). Todo apoio será bem-vindo”, solicitou o treinador.

A participação da equipe no Mundial de Muay Thai representa não apenas Três Lagoas, mas também o estado de Mato Grosso do Sul e o Brasil, por meio da Seleção Brasileira de Muay Thai.