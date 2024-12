Conselho de segurança debate desafios e melhorias em Três Lagoas

O Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste de Mato Grosso do Sul realizou, em Três Lagoas, um encontro para discutir as necessidades de melhorias na infraestrutura de segurança pública da região. Representantes das polícias Militar, Civil, Ambiental e Rodoviária Federal, além de membros do Ministério Público, da Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), participaram do evento.

O presidente do conselho, Eurídes de Freitas, destacou a importância do debate em meio ao rápido desenvolvimento econômico da região, impulsionado pela chegada de grandes empresas e investimentos no setor de celulose. Ele ressaltou que, embora o crescimento traga oportunidades, também eleva o risco de aumento da criminalidade. “Com o Vale da Celulose em expansão e novos projetos previstos para 2025, precisamos garantir que a segurança pública acompanhe esse ritmo de desenvolvimento”, afirmou Eurídes.

O comandante do Comando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), coronel Mauro César Ormay, enfatizou o papel do Conselho de Segurança (Conseg) na articulação entre sociedade, empresas e forças de segurança, destacando a relevância do policiamento rural e ostensivo. “A segurança nos trajetos, dentro das usinas e ao redor das grandes empresas é uma prioridade, e o Conseg tem sido fundamental para integrar essas ações”, explicou Ormay.