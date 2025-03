Construção de casas populares avançam e inscrições serão abertas em breve

As obras de construção de 50 casas populares no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, avançam e já ganharam forma. Iniciadas há sete meses, as unidades fazem parte de um projeto habitacional voltado para famílias de baixa renda. Cada casa terá uma área de 43 metros quadrados e estará situada em terrenos de aproximadamente 200 metros quadrados, permitindo futuras ampliações.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Habitação, Rafaela Marques, as unidades serão destinadas às famílias que possuem renda de até um salário mínimo e residem no município há pelo menos 10 anos. “Nosso critério prioriza famílias com maior quantidade de filhos em idade escolar, pois os terrenos são grandes e permitem futuras ampliações, proporcionando mais qualidade de vida”, explicou.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com investimento compartilhado: 40% dos recursos são de responsabilidade do município, enquanto os outros 60% são custeados pelo Estado, através da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEAB)

INSCRIÇÕES