Construção do Parque Natural da Cascalheira avança em Três Lagoas

O Parque Natural da Cascalheira é um local de relevância ambiental, com uma grande diversidade de fauna e flora. Atualmente, a área já é utilizada por grupos de corredores e ciclistas. No entanto, a falta de controle sobre o acesso ao local tem gerado preocupações com a preservação da natureza e a segurança dos visitantes.

Em Três Lagoas, as obras do Parque Natural da Cascalheira já foram iniciadas. A primeira etapa abrange a construção de uma guarita e o cercamento da área, visando transformar a região em um espaço seguro e organizado para atividades físicas, educação ambiental e pesquisas ecológicas. A ação é promovida pela prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea).

O valor contratado para a execução da obra é de R$ 731.536,34, com recursos provenientes do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). A previsão de término do contrato é de 4 meses, o que garante a conclusão da Etapa 1 do projeto.

Atualmente, a obra está em andamento, com a construção da guarita em alvenaria e a instalação de mourões de alambrado para o cercamento da área, um passo importante para a organização do espaço. Com a finalização dessa etapa, a população poderá desfrutar de um ambiente mais estruturado e seguro.

