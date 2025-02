Consumidores seguem sem custo adicional na conta de luz em fevereiro

Antes da implementação do sistema, as variações nos custos de geração eram repassadas aos consumidores apenas nos reajustes anuais das tarifas. Com o mecanismo atual, os consumidores podem acompanhar mensalmente as mudanças e ajustar o consumo de energia, se necessário.

A Aneel reforça que, mesmo com a bandeira verde, o uso consciente da energia é essencial para evitar desperdícios e garantir a sustentabilidade do setor elétrico.

*Com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica