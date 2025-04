Consumidores vão pagar mais caro na energia elétrica em maio

A decisão da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em adotar a bandeira tarifária de cor amarela a partir do mês de maio, foi tomada no dia 25 de abril, ou seja, na última sexta-feira. Com isso, os consumidores, a partir do dia 1º de maio, começam a pagar um extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh cobrado.

A decisão da Anel levou em conta este período de transição da parte chuvosa para a estiagem. De acordo com a empresa, a previsão é que para os próximos meses deva chover bem abaixo da média e, com isso, as hidrelétricas precisem de mais água o qual irá faltar.