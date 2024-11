Contratações temporárias movimentam mercado de trabalho em Três Lagoas

Com o final de ano se aproximando, o comércio no Brasil já sente o aumento na procura por presentes e itens de decoração. E para dar conta da demanda, empresas em várias regiões do país abrem seleções para contratações temporárias. Aqui em Três Lagoas, essa movimentação já começou, e as lojas estão reforçando seus times com novos funcionários que, em muitos casos, iniciam ainda em novembro.

As contratações temporárias para o final do ano são uma oportunidade para quem busca entrar no mercado de trabalho, especialmente nessa época em que o comércio intensifica as atividades. Em Três Lagoas, empresas de diferentes setores concluíram as contratações no mês de outubro, e os novos funcionários já começaram suas atividades. O gerente de uma loja de magazine, Emerson Siqueira, disse que o quadro de funcionários já está definido. “Vamos contratar 20% a mais de funcionários sobre o quadro efetivo, tudo para atender a demanda extra que começa em novembro”, informou.

A legislação que regulamenta a contratação de temporários é a Lei nº 6.019/1974, que estabelece que o contrato pode durar até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, totalizando no máximo 270 dias. Muitos desses colaboradores temporários acabam sendo efetivados ao final do período, o que representa uma chance de conquistar uma vaga fixa.