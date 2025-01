Contribuição do Microempreendedor Individual aumenta a partir de janeiro

Com o aumento do salário mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.518, o valor da contribuição dos microempreendedores individuais (MEI) à Previdência Social também sofreu reajuste. O aumento de 7,5% impacta diretamente no pagamento mensal, que, segundo o consultor técnico do Sebrae, Márcio Ohashi, poderá refletir em benefícios mais altos no futuro, caso o empreendedor precise utilizar a Previdência Social, como em situações de doença ou salário maternidade.

A microempreendedor Joyce Ramos Queiroz, com uma loja no comércio de variedades, acredita que o reajuste não será um grande peso no orçamento. Para ela, o pagamento do imposto é um benefício que compensa o impacto do aumento. “O reajuste é bem pequeno e, mais para frente, vai impactar nos benefícios. Acredito que seja bom“, comenta.