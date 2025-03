Convocados da 2ª chamada do Prouni devem confirmar dados até dia 17

Os mais de 86 mil pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o primeiro semestre de 2025 devem apresentar a documentação comprobatória até 17 de março. Os documentos devem ser entregues diretamente à instituição de ensino superior.

O resultado da segunda chamada, publicado pelo Ministério da Educação (MEC) na última sexta-feira (28), pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Prouni, com acesso via conta Gov.br.

O Prouni oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior. Desde sua criação, em 2005, o programa beneficiou mais de 3,4 milhões de estudantes.

Documentação

As instituições de ensino definem o formato de entrega dos documentos, podendo ser presencial ou online, sem cobrança de taxas. O candidato deve verificar os horários e locais de atendimento da faculdade escolhida.

A perda do prazo ou a não comprovação das informações resulta em reprovação automática. Algumas instituições podem aplicar processos seletivos próprios, desde que os critérios não sejam mais rigorosos do que os exigidos nos processos seletivos regulares.