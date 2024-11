Corpo de Bombeiros de Três Lagoas intensifica ações preventivas durante a operação 'Alerta Vermelho'

Em entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, explicou que as atividades vão desde vistorias em locais de grande concentração de público, como shopping, feira e eventos natalinos, até orientações sobre riscos domésticos, como o uso inadequado de pisca-piscas. “Nosso foco é prevenir para evitar situações de emergência. Vamos orientar e, se necessário, notificar aqueles que não estiverem em conformidade com as normas de segurança”, destacou Cândido.

Além das inspeções, a campanha abordará a importância de medidas preventivas em estabelecimentos comerciais, como a regularização de alvarás e a instalação de extintores e sinalizações de emergência. Segundo o tenente Cândido, a responsabilidade pela segurança recai tanto sobre os proprietários quanto sobre os frequentadores. “Extintores e outras medidas básicas podem ser decisivos em um princípio de incêndio. O custo é baixo comparado ao prejuízo de um incidente”, alertou.

A operação também vai reforçar a segurança no trânsito em vias movimentadas da cidade, como as avenidas Capitão Olyntho Mancini e Filinto Müller, visando minimizar acidentes. A campanha reforça a importância da prevenção como forma de evitar tragédias. “Estamos no automático, sempre com pressa, no celular. Precisamos parar, pensar e agir com segurança”, concluiu o tenente.