Crescimento da energia solar impulsiona sustentabilidade e economia em Três Lagoas

O mercado de energia solar tem apresentado crescimento exponencial em Três Lagoas, refletindo o cenário nacional de expansão dessa fonte renovável. De acordo com o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de janeiro a outubro de 2024, foram instaladas 119 novas usinas solares no Brasil, adicionando 4,50 GW à capacidade elétrica nacional. Com isso, o Brasil tornou-se o sexto país no mundo a alcançar esse nível de geração, ao lado de potências como Estados Unidos, China, Alemanha, Índia e Japão.

O proprietário de uma empresa de energia solar que opera há três anos em Três Lagoas, Heitor Zonta, destacou a evolução significativa da energia solar no município. “A energia solar cresceu muito forte de 2019 para cá. Hoje, vemos essa expansão tanto em residências e comércios quanto em propriedades rurais”, afirmou Zonta. Ele mencionou ainda que a crescente escassez de chuva tem levado muitos produtores rurais a adotar sistemas de irrigação movidos a energia solar, aumentando o consumo de energia e impulsionando o uso dessa tecnologia.